Євросоюз виділить 75 млн євро на гуманітарні проєкти для України

Єврокомісія анонсувала пакет фінансування обсягом 83 млн євро на різні гуманітарні проєкти в Україні та Молдові для підтримки українців в умовах російської агресії, повідомляє Європейська правда.

75 мільйонів євро з пакета передбачені на гуманітарні проєкти із забезпечення даху над головою, питної води, підтримку закладів освіти та охорони здоров’я.

"Гуманітарна стратегія ЄС зосереджена передусім на захисті людей, які відчувають наслідки війни, особливо у прифронтових районах" , – зазначили у комюніке.

Ще 8 мільйонів євро виділяють на гуманітарні проєкти на території Молдови.

Разом з останнім пакетом загальні обсяги фінансування, виділені Єврокомісією на гуманітарні програми з початку повномасштабної війни, сягають 926 млн євро, з яких 860 млн – на проєкти в Україні і 66 млн – на підтримку українських біженців у Молдові.

Єврокомісія нагадує, що надавалися також значні обсяги допомоги через Механізм цивільного захисту ЄС за участі багатьох країн-членів, такої допомоги ввезли у матеріальному вигляді понад 140 тисяч тонн.

Це "швидкі", пожежні машини, ліки, речі для облаштування тимчасового житла, генератори тощо. Для надання такої допомоги залучили у тому числі власні склади Євросоюзу.