Нардепи внесли понад 1000 правок до законопроекту про мобілізацію

Народні депутати вже внесли понад 100 правок до законопроекту про мобілізацію в Україні. Для їх розгляду ВР з питань національної безпеки знадобиться понад тиждень, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Завтра, 21 лютого, останній день, коли народні депутати можуть внести правки до законопроекту про мобілізацію в Україні. Однак вже відомом про велику кількість правок від нардепів.

"Станом на зараз вже внесено понад 1000 поправок. За моєю оцінкою, комітету знадобиться не менше тижня на їхнє опрацювання. Тому я припускаю, що цей документ може бути винесений на голосування в зал до другого читання не раніше початку березня" , - заявив Костенко.

Перше читання законопроекту про мобілізацію

Верховна рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроект про посилення мобілізації. 243 народні депутати підтримали проект закону, 12 проголосували проти і утрималися - 45.

Раніше заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вказував як мінімум на два спірні моменти, які стосувалися людей з інвалідністю, третьої групи в тому числі, та повісток по електронному кабінету.

Після того, як законопроект був прийнятий у першому читанні, у Міноборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда Міністерства оборони України опрацює з профільним комітетом Верховної ради всі пропозиції щодо покращення закону. Крім того, на протирічність норм, які містить законопроект, вказував і уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, новий законопроект про мобілізацію було внесено Раду 30 січня після доопрацювання. Це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні. При цьому і до другого документа виявилося не менше питань, ніж до першого його варіанту.