Лідери G7 24 лютого обговорять війну в Україні та ухвалять декларацію

Перша у 2024 році зустріч лідерів держав "Групи семи" відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого – у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Європейська правда.

Цю інформацію 20 лютого офіційно підтвердило італійське головування у G7.

На зустрічі лідерів "Групи семи" головуватиме прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Також туди запросили президента України Володимира Зеленського.

"За підсумками зустрічі буде ухвалена спільна декларація", – анонсувало італійське головування.

Нагадаємо, з 1 січня Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні раніше запевнив, що Україна залишатиметься одним із ключових пріоритетів під час головування його країни в "Групі семи" у 2024 році.