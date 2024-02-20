Зеленський скликає першу з початку повномасштабної війни зустріч "Слуг народу"

Президент України Володимир Зеленський 21 лютого скличе першу за час повномасштабної війни зустріч з депутатами фракції "Слуга народу", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили джерела УП у фракції "Слуга народу".

За даними джерела, фракція ще з минулого року просила про таку зустріч, але у Зеленського не знаходилось на це часу.

На зустрічі планують поговорити загалом про ситуацію в країні. Визначеної теми немає.

Депутати у фракційному чаті голосують за запитання, які поставити президенту. Ті 10, які наберуть найбільше голосів, будуть озвучені Зеленському.