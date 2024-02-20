Польські фермери закликали Путіна "навести порядок в Україні": реакція МВС

На одному з плакатів, які польські фермери розвісили на своїх прапорах, був скандальний напис про президента РФ Владіміра Путіна, через що був змушений реагувати міністр внутрішніх справ, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила газета Wyborcza.

На скандальному плакаті було написано: "Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями".

Поруч з ним був прикріплений прапор СРСР.

Коли журналіст видання звернув увагу на скандальний банер, організатори не приховували свого здивування ситуацією. Вони підкреслили, що учасники протесту несуть індивідуальну відповідальність за зміст плакатів.

За неофіційними даними, на особу, яка прикріпила цей плакат, буде складено протокол за пропаганду тоталітарного державного устрою.

Ситуацію прокоментував глава МВС Польщі Марчін Кервінський, який підтвердив, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

"Поліція та прокуратура проводять дії проти його автора. Згоди на такі злочинні дії не буде", – написав міністр у Twitter (X).

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Віцепрем’єри українського уряду Олександр Кубраков і Юлія Свириденко закликали до якнайшвидшого вирішення блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі та України, зокрема перешкоджання пасажирському руху.