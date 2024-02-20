Заступнику голови Запорізької облради оголошено підозру у справі про хабар

НАБУ та САП повідомили заступнику голови Запорізької обласної ради, його помічнику та депутату облради про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі комунального медичного закладу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як встановило слідство, протягом 2023-2024 років підозрювані неодноразово надавали одному з директорів обласної лікарні грошові кошти, аби той сприяв перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також відкриттю медзакладом рахунку у визначеному банку та розміщенню на ньому коштів.

Як повідомили правоохоронці, 19 лютого осіб викрили "на гарячому" одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди. Загальна сума неправомірної вигоди сягає понад 650 тисяч гривень.

Кваліфікація дій підозрюваних:

заступника голови Запорізької облради - ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;

його помічника - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;

депутата облради - ч. 4 ст. 369 КК України.

Що відомо про справу

Вчора, 19 лютого, ми повідомляли, що СБУ та НАБУ затримали заступника голови Запорізької обласної ради, який намагався підкупити директора обласного медичного закладу. Разом з ним було затримано його помічника та депутата цієї ж облради.

За даними джерел у правоохоронних органах мова про експрокурора Генеральної прокуратури України Куценко Владислава Ігоровича. 23 грудня 2020 року він був обраний заступником голови Запорізької обласної ради.

Як розповіли у НАБУ, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу. За хабар очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях. Також він мав сприяти фінансовим операціям у медичному закладі в інтересах фінансових установ.

Замісника голови облради та його поплічників було затримано "на гарячому", одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди. Наразі тривають обшуки за місцями роботи й проживання фігурантів. Їм загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.