Перші пілоти завершать навчання на F-16 у США до літа

Перші чотири українські пілоти завершать навчання на винищувачах F-16 до літа.﻿﻿ Про це пише CNN із посиланням на Національну гвардію Аризони, повідомляє Українська правда.

Пілоти розпочали підготовку в середині жовтня на базі 162-го винищувального полку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес підготовки триватиме кілька місяців.

За словами капітана Еріна Ханнігана, речника Національної гвардії Аризони, друга група з чотирьох пілотів розпочала підготовку в січні, а третя група з чотирьох пілотів наразі проходить навчання з англійської мови, необхідного для керування американським винищувачем четвертого покоління.

Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від ходу програми.

Нагадаємо, 14 лютого пройшла чергова зустріч у форматі "Рамштайн", у ході якої партнери України звітували про просування щодо підготовки українських пілотів та передачі їй західних винищувачів.

За підсумками засідання український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами".

F-16 очікуються навесні, їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичним.

Премʼєр Нідерландів Марк Рютте говорив, що винищувачі можуть бути доставлені "за графіком" і що буде не менш як 24 літаки.

Данія та Нідерланди були першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має "повну перевагу в небі" на окупованих територіях.