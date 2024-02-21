РФ атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: скільки цілей збила ППО
У ніч на 21 лютого завдали удару по Україні безпілотниками Shahed та ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 13 "Шахедів" та одну ракету Х-59.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Всього окупанти застосували:
- зенітну керовану ракету С-300 (місце запуску – Ростовська область РФ),
- керовану авіаційну ракету Х-59 (Бєлгородська область РФ),
- 4 крилатих ракети Х-22 (Ростовська область РФ),
- 19 ударних безпілотників типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ, РФ).
"В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.