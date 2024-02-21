РФ атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: скільки цілей збила ППО

У ніч на 21 лютого завдали удару по Україні безпілотниками Shahed та ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 13 "Шахедів" та одну ракету Х-59.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього окупанти застосували:

зенітну керовану ракету С-300 (місце запуску – Ростовська область РФ),

керовану авіаційну ракету Х-59 (Бєлгородська область РФ),

4 крилатих ракети Х-22 (Ростовська область РФ),

19 ударних безпілотників типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ, РФ).

"В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.