Китайські банки перестали приймати платежі від підсанкційних компаній РФ – ЗМІ

Найбільші банки Китаю перестали приймати платежі з російських фінансових організацій. Йдеться про Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China. Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ", пише Константин Широкун, РБК-Україна.

ICBC, CCB та Bank of China займають перше, друге та четверте місця за величиною активів у Китаї. Банки повідомили російських клієнтів про припинення приймання платежів із початку січня 2024 року. Зазначається, що операції з непідсанкційними кредитними організаціями продовжуються.

За даними джерела в російському банку, ICBC і CCB відхиляють всі платежі, що надходять від російських підсанкціонних фінансових організацій, незалежно від системи, через яку вони йдуть - SWIFT, російську СПФС або китайську CIPS. Наголошується, що китайські банки пояснюють своє рішення внутрішньою політикою кредитних організацій.

Варто зазначити, що Китай не запроваджував проти РФ та російських компаній санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну. Але багато китайських компаній змушені дотримуватися санкційної політики країн Заходу, бажаючи уникнути вторинних санкцій і маючи намір співпрацювати зі США та ЄС.