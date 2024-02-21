ЗСУ знищили ще один російський Су-34 – командувач Повітряних сил

Українські військові знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!" , – написав Олещук.

Нагадаємо, 16 лютого ЗСУ знищили російський літак Су-34. Перед цим, уранці 17 лютого Повітряні сили збили три російських літаки – два Су-34 та один Су-35.

19 лютого Повітряні сили знищили﻿ ще два російських літаки – Су-34 та Су-35.