У Пентагоні прокоментували вихід ЗСУ з Авдіївки

У Міноборони США прокоментували відхід українських сил з Авдіївки та назвали його "стратегічний", щоб зберегти власну артилерію та снаряди. Про це заявила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Суспільне.

За її словами, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Тоді військовим будуть змушені обирати та ухвалювати рішення про те, які міста можуть утримувати із зброєю партнерів.

"Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня" , — сказала речниця Пентагону.

Вона висловила припущення, що зараз немає поточних занепокоєнь, хоч і є міста під обстрілами та загрозою.