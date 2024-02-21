Росія втратила ще понад 1100 військових та 70 бронемашин – Генштаб
Росія за минулу добу втратила в Україну приблизно 1130 своїх військових, 70 бронемашин, 53 артсистеми, 39 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 406 080 (+1 130) осіб,
- танків − 6 516 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 12 338 (+70) од,
- артилерійських систем − 9 826 (+53) од,
- РСЗВ − 992 (+4) од,
- засобів ППО − 678 (+3) од,
- літаків − 338 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 560 (+39) од,
- крилатих ракет − 1 903 (+1) од,
- кораблів/катерів − 25 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 861 (+56) од,
- спеціальної техніки − 1 558 (+7) од.