Росія втратила ще понад 1100 військових та 70 бронемашин – Генштаб

Росія за минулу добу втратила в Україну приблизно 1130 своїх військових, 70 бронемашин, 53 артсистеми, 39 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали: