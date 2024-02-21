Індексація пенсій у 2024 році: на скільки зростуть виплати

Індексацію пенсій у 2024 році планується провести з коефіцієнтом 1,079. Мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень, максимальний - 1 577 гривень.﻿ Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Установити, що з 1 березня 2024 року перерахунок пенсій проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,079" , - йдеться в проекті.

Індексація на 7,9% стосується пенсій, призначених до 2021 року. Рівень підвищення пенсій, призначених у 2021-2023 роках, становитиме 100 гривень.

Індексація з 1 березня буде проведена пенсіонерам, які сплачували страхові внески, військовим, чорнобильцям з інвалідністю, тим, хто отримує страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Крім того, 1 липня буде проведена пенсія державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам та науковцям.

Розмір збільшення не може перевищувати 1 577 гривень (розмір збільшення, який застосовувався у 2023 році, 1 500 гривень, збільшений на показник зростання споживчих цін у 2023 році - 5,1%).

Підвищення мінімальних виплат

Крім того, пропонується з 1 березня 2024 року підвищити мінімальну пенсійну виплату:

одержувачам мінімальної пенсійної виплати у розмірі (пенсіонери з малим страховим стажем) - з 2 520 грн до 2 720 гривень,

пенсіонерам у віці до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків - з 2 760 гривень до 2 980 гривень,

непрацюючим пенсіонерам у віці від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків, пенсіонерам у віці понад 80 років зі стажем 20/25 відповідно у жінок/чоловіків, 40% від мінімальної заробітної плати станом на 1 березня 2023 року - з 3 120 гривень до 3 370 гривень,

пенсіонерам у віці понад 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків - з 3 000 гривень до 3 240 гривень.

Якщо в осіб, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 240 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 3 370 грн, а в осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 240 гривень.

Також проєктом акта пропонується:

здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам;

забезпечити перерахунок пенсій і щомісячних страхових виплат у зв’язку з індексацією за матеріалами справ.

Обґрунтування проєкту індексації

Як зазнається в пояснювальній записці до проєкту, показник середньої заробітної плати (доходу), який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Показник зростання споживчих цін у 2023 році становив 5,1%. Показник середньої заробітної плати (доходу) за 2020-2022 роки становив 12 236,71 гривень, за 2021-2023 роки - 13 548,21 гривень. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати становитиме 10,72%. Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 7,9% ((5,1% + 10,72%) /2).

Індексація у 2023 році

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

У підсумку середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень.