У польському уряді не виключають нових обмежень на українську агропродукцію

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак не виключив подальших обмежень українського імпорту, повідомляє Європейська правда.

В ефірі заступника міністра сільського господарства запитали, серед іншого, чи розглядає уряд можливість запровадження одностороннього ембарго на імпорт агропродовольчих товарів з України. За словами Колодзейчака, такий варіант не буде виключений у разі відсутності співпраці з української сторони.

"М'яч на полі України. Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів" , – заявив Міхал Колодзейчак.

Наразі до Польщі не можна імпортувати пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак.

Колодзейчак повідомив, що міністр Чеслав Секерський має провести переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським у середу.

Представник Міністерства сільського господарства і розвитку села також оголосив, що переговори з протестуючими фермерами почнуться з наступного тижня.

Міхал Колодзейчак також заявив, що повідомлення про те, що українське зерно залишається в Польщі, незважаючи на ембарго, не підтвердилися, але разом з тим українська продукція витісняє польську на німецькому ринку.