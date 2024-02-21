США здатні швидко відновити допомогу Україні після рішення Конгресу

Оборонне відомство США запевняє, що здатне забезпечити відправку нових пакетів допомоги Україні у стислі терміни одразу після того, як Конгрес США ухвалить відповідний законопроєкт.﻿ Про це заявила в вівторок заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Укрінформ.

"Як тільки Конгрес забезпечить нам ці повноваження (щодо фінансування допомоги – ред.), я думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити PDA (пакети, виділені за розпорядженням президента - ред.) українцям" , - зауважила представниця оборонного відомства.

У цьому зв’язку вона підкреслила, що зазвичай Пентагон упродовж кількох днів міг зібрати необхідні системи озброєнь і боєприпаси щоразу, коли виділявся черговий пакет у межах PDA.

Зазначимо, адміністрація США на всіх рівнях послідовно закликає Палату представників негайно забезпечити надання Україні допомоги, ухваливши законопроєкт із зовнішньою підтримкою, який минулого тижня підтримав Сенат США.