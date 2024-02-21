Буданов: Росіянам не вистачить сил на захоплення Донеччини та Луганщини цьогоріч

Росія не має сил для досягнення своєї головної стратегічної мети − захоплення Донецької та Луганської областей до кінця цього року. Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов The Wall Street Journal, повідомляє Українська правда.

Глава розвідки визнав, що українські сили, які поступаються окупантам за чисельністю та озброєнням, перебувають у складному становищі.

Водночас він запевняє, що "Росія також має проблеми" − її професійну армію значною мірою знищили у перший рік вторгнення, і зараз країна-агресор кидає ненавчених призовників на самогубні штурми. Крім того, ЗС РФ використовують більше артилерійських снарядів, ніж Росія може виробити.

Західні чиновники та аналітики вважають, що прогноз Буданова є оптимальним сценарієм для України на цей рік. Якщо Україна зможе вести розумну оборонну боротьбу, виснажуючи російські сили, одночасно відновлюючи свої власні, то, на їхню думку, вона зможе розпочати новий контрнаступ проти ослабленого супротивника у 2025 році.

Нещодавнє дослідження, проведене лондонським аналітичним центром "Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень", показало, що російські війська, ймовірно, досягнуть свого піку наприкінці цього року, а в 2025 році все більше відчуватимуть нестачу боєприпасів і бронетехніки.

Водночас видання акцентує на тому, що наразі важливим є питання, чи надійде Україні додаткова підтримка з боку США, яка нині заблокована республіканцями в Конгресі.

За даними WSJ, українське керівництво, західні військові планувальники та аналітики висловлюють занепокоєння щодо нестачі техніки та живої сили після невдалого контрнаступу України минулого року.

Росія зі свого боку довела, що здатна знайти солдатів для своєї армії. За словами Буданова, російська армія налічує 510 000 військовослужбовців в Україні та навколо неї і здатна вербувати близько 30 000 щомісяця.

Президент України Володимир Зеленський заявив у грудні, що в Україні налічується близько 600 000 військовослужбовців різних родів військ, хоча військові командири кажуть, що не всі вони боєздатні.

Видання також акцентує, що Москва не використовує свої війська ефективно − усі її незначні просування вперед здійснюються ціною десятків тисяч життів.

Буданов також намагався розглянути захоплення Авдіївки в більш широкому контексті. За його словами, російській армії знадобилося майже два роки важких штурмів з початку повномасштабного вторгнення, щоб захопити місто. За іншими підрахунками, минуло майже десять років, оскільки окупанти атакували місто з 2014 року.