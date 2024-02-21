Блокада триває: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею
У середу 21 лютого польські аграрії продовжують блокувати рух на кордоні з Україною, станом на ранок черги на в’їзд із РП в нашу країну очікували приблизно 2500 вантажівок. Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.
"Польські фермери, як і раніше, блокують 6 напрямків, 6 пунктів пропуску: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".
Станом на ранок сьогодні сукупно на цих шести напрямках на території Польщі в бік України очікували перетину кордону в бік нашої держави десь 2500 вантажівок. Найбільше – навпроти "Краківця", "Ягодин" та "Рави-Руської", – сказав Демченко.
Речник відзначив, що вчора ситуація була іншою, оскільки польські фермери практично унеможливили рух для вантажівок по всіх напрямках, а на трьох пунктах пропуску – "Рава-Руська", "Устилуг" та "Угринів" – обмежили рух і для легкових автомобілів та автобусів. Втім до 18:00 рух для авто та автобусів нормалізувався.
"Станом на зараз для легкових автомобілів та автобусів рух вільний в обох напрямках, а вантажівки вони пропускають на різних напрямках по одній або 2-3 вантажівки за годину в обох напрямках. Єдина відмінність – вони взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в бік Польщі в ПП "Шегині" та "Ягодин", – додав Демченко.