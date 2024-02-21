Блокада триває: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

У середу 21 лютого польські аграрії продовжують блокувати рух на кордоні з Україною, станом на ранок черги на в’їзд із РП в нашу країну очікували приблизно 2500 вантажівок.﻿﻿ Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Польські фермери, як і раніше, блокують 6 напрямків, 6 пунктів пропуску: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Станом на ранок сьогодні сукупно на цих шести напрямках на території Польщі в бік України очікували перетину кордону в бік нашої держави десь 2500 вантажівок. Найбільше – навпроти "Краківця", "Ягодин" та "Рави-Руської" , – сказав Демченко.

Речник відзначив, що вчора ситуація була іншою, оскільки польські фермери практично унеможливили рух для вантажівок по всіх напрямках, а на трьох пунктах пропуску – "Рава-Руська", "Устилуг" та "Угринів" – обмежили рух і для легкових автомобілів та автобусів. Втім до 18:00 рух для авто та автобусів нормалізувався.