За два роки з Німеччини поїхали понад 300 тисяч українських біженців

За два роки Н﻿імеччину залишили понад 300 тисяч українських біженців, які приїхали туди після початку повномасштабної війни РФ проти України, повідомляє Європейська правда.

Через два роки після початку російської агресії в центральному реєстрі іноземців Німеччини зареєстровано майже 1,143 мільйона українських біженців.

Близько 682 тисяч з них – жінки і близько 458 тисяч – чоловіки. 321 тисяча біженців, які приїхали до Німеччини після початку війни, вже не живуть тут.

Скільки з них повернулися в Україну, а скільки зараз живуть в іншій країні, статистично не фіксується.

З українців працездатного віку у ФРН працевлаштований 21%.