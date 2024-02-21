За два роки з Німеччини поїхали понад 300 тисяч українських біженців
За два роки Німеччину залишили понад 300 тисяч українських біженців, які приїхали туди після початку повномасштабної війни РФ проти України, повідомляє Європейська правда.
Через два роки після початку російської агресії в центральному реєстрі іноземців Німеччини зареєстровано майже 1,143 мільйона українських біженців.
Близько 682 тисяч з них – жінки і близько 458 тисяч – чоловіки. 321 тисяча біженців, які приїхали до Німеччини після початку війни, вже не живуть тут.
Скільки з них повернулися в Україну, а скільки зараз живуть в іншій країні, статистично не фіксується.
З українців працездатного віку у ФРН працевлаштований 21%.