В Україні оголошували тривогу через зліт носіїв "Кинджалів" (Оновлено)

В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К – носіїв ракет "Кинджал".

Про ракетну небезпеку повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" , – йдеться в повідомленні.

О 12:24 зафіксували зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

О 13:21 оголосили відбій тривоги.