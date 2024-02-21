В Україні оголошували тривогу через зліт носіїв "Кинджалів" (Оновлено)
В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К – носіїв ракет "Кинджал".
Про ракетну небезпеку повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", – йдеться в повідомленні.
О 12:24 зафіксували зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
О 13:21 оголосили відбій тривоги.