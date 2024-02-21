Україна втратила 3,5 млн робочих місць через вторгнення РФ – прем'єр

Через російську агресію Україна втратила 30% економіки і 3,5 мільйона робочих місць, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

"Через російську агресію на мою країну втрачено 30% нашої економіки, майже 20% нашої території. Ми втратили 3,5 млн робочих місць" , – сказав він.

Нагадаємо, станом на 12 лютого від початку проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт залучено 87 852 безробітних.