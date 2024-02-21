Британська розвідка проаналізувала атаки росіян поблизу Роботиного

Розвідка Великої Британії помітила зростання атак РФ на півдні України і російські спроби розпорошити українські сили, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 21 лютого.

"Російські сили продовжили і з великою ймовірністю наростили наземні атаки на осі Роботиного на півдні України, яке було відвойоване українськими силами під час контрнаступу влітку 2023 року. З того часу село перебувало на лінії фронту" , – йдеться в огляді.

Зазначається, що російська 58-ма армія та Повітряно-десантні війська, які діяли в регіоні, зазнали серйозних втрат під час українського контрнаступу. Однак знижені оперативні темпи з того часу та триваючі зусилля РФ з рекрутингу, ймовірно, дозволили російським військам на цій осі відновитися.