Понад 70% українців підтримують дипломатичне завершення війни – опитування

З травня 2022 року по лютий 2024 року в Україні побільшало тих, хто виступає за пошук у тому числі дипломатичного способу завершення війни для мінімізації жертв – з 59 до 72 відсотків відповідно.﻿﻿ Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-10 лютого, повідомляє Українська правда.

Згідно з результатами опитування, при впевненості в перемозі українці лишаються відкритими до переговорного процесу. У травні 2022 року 59%, а в лютому 2024 року 72% респондентів погоджувалися з думкою, що Україна, крім воєнного, має шукати і дипломатичний шлях завершення війни (у формулюванні запитання йшла мова просто про такий процес, а не про поступки).

Водночас з 35% у травні 2022 року до 23% у лютому 2024 року стало менше тих, хто вважає, що Росію перемоги можна лише воєнним шляхом.

У всіх регіонах більшість мешканців загалом відкриті до дипломатичного треку.

Дослідження тривало 5-10 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 202 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,4% − для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але вони вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.