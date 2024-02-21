В Україні може здорожчати автогаз через блокаду кордону

Блокада польськими фермерами українського кордону може призвести до подорожчання автогазу на АЗС до 3 гривень за літр. Ціни вже пішли вгору.﻿ Про це заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Можна сказати, що зростання цін на автогаз дійсно має під собою саме цю причину (блокаду кордону, - ред.)" , - сказав він.

Куюн нагадав, що автогаз постраждав восени минулого року, коли польські перевізники заблокували кордон, "через те, що 30% імпорту надходило через польський кордон автотранспортом". Тоді окрім зростання цін спостерігався дефіцит на деяких АЗС.

"Зараз дефіцитну не буде, оскільки іспит цей склали оператори. Але Польща залишається великим постачальником. Відповідно газовози поїдуть в об’їзд польського кордону до Словаччини, до Румунії. І цей об’їзд буде коштувати до 3 гривень за літр" , - вважає експерт

Водночас блокада кордону не повинна вплинути на бензин та дизель, оскільки вони перевозяться з Польщі здебільшого залізницею.

"Сподіваємося, що власний експорт не блокуватимуть" , - сказав Куюн.

За його словами, зростання цін на бензин та дизель, яке спостерігається на АЗС, викликане в першу чергу підвищенням світових цін на нафту, які зросли з початку року приблизно на 10% з 77 до 84 доларів за барель.

Ціни на пальне

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни 20 лютого становлять на АЗС: на бензин А-95 -51,17 гривень за літр (+0,43 гривень з початку місяця), на дизельне паливо 51,47 гривні за літр (+0,65 гривень), на автогаз 26,88 гривень за літр (-0,50 гривень). Автогаз почав дорожчати останніми днями.

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Крім того, з 9 лютого кордон блокують польські фермери.