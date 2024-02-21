Помер дисидент та екснардеп Степан Хмара

На 87-му році життя помер правозахисник, громадський діяч, дисидент, колишній народний депутат та Герой України Степан Хмара.﻿﻿Про це написала дружина Роксолана Хмара, повідомляє Українська правда.

"Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше.

Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…" , – написала дружина дисидента.

Останнім часом Степан Хмара тяжко хворів. У вересні 2023 року його госпіталізували у віденську клініку.