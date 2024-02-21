Прокуратура просить арештувати екснардепа Пашинського із заставою в 300 млн гривень

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять арештувати колишнього нардепа Сергія Пашинського з можливістю внесення застави у розмірі майже 300 млн гривень, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Сьогодні, 21 лютого, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Сергію Пашинському, якого підозрюють у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень.

Суд веде трансляцію засідання для журналістів в окремому приміщенні, до зали засідань їх не пустили.

Прокурор САП хоче, щоб Пашинського взяли під варту з можливістю застави.

"Ваша честь, сторона обвинувачення клопоче про застосування до підозрюваного Пашинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, але не довше строку досудового розслідування, та визначити заставу у розмірі 99 075 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 299 млн 999 тисяч 100 гривень" , - сказав прокурор.

Справа Пашинського

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що колишньому нардепу Сергію Пашинському повідомили про підозру у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).

Крім Пашинського, підозру оголосили ще п'ятьом учасникам злочинної схеми.

САП повідомляла, що ВАКС обрав брав запобіжний захід організатору схеми. За інформацією джерел видання, йдеться про бізнес-партнера колишнього народного депутата Пашинського - Сергія Тищенка.

Також запобіжний захід у вигляді арешту обрали колишньому заступнику директора державного підприємства, який теж є учасником схеми.