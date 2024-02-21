Зеленський провів селектор: обговорили блокування кордону з Польщею

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів селекторну нараду з урядовцями та військовими – обговорили блокування кордону з Польщею та ситуацію на фронті.

Про це йдеться﻿ в дописі президента у Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що на нараді "﻿детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки" разом з віцепрем’єркою з євроінтеграції Ольгою Стефанішиною, главою МЗС Дмитром Кулебою, міністром інфраструктури Олександром Кубраковим та міністром агрополітики Миколою Сольським. Президент додав, що наступні кроки "будуть дуже швидко".

"Лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути" , – заявив Зеленський.

Також президент заслухав міністра оборони Рустема Умєрова, який доповів про постачання боєприпасів, зброї, систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та дронів. Також про ситуацію на фронті докладно доповів головком Олександр Сирський. Серед іншого заслухали зведеня Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

Окремо на нараді йшлося про ліквідацію наслідків російських ударів, допомогу людям, подальшу розбудову багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях.