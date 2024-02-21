Угорщина не змогла домогтися зняття санкції з російських олігархів – журналіст

Постійні представники ЄС схвалили продовження поточних санкцій проти Росії і Білорусі на пів року, не підтримавши спробу Угорщини виключити зі списків імена трьох російських олігархів. Про це пише редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, повідомляє Європейська правда.

"Посли ЄС також домовилися про продовження санкцій проти понад 1900 російських і білоруських фізичних та юридичних осіб ще на 6 місяців" , – написав він.

За даними журналіста, Угорщина хотіла виключити зі списку російських олігархів Алішера Усманова, В’ячеслава Кантора та Дмитрія Мазєпіна-молодшого, але знову зазнала невдачі.

На початку лютого, Суд ЄС постановив, що російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов та ексвіцепрем’єр РФ Ігор Шувалов залишаться у списку санкцій Європейського Союзу.

Постійні представники ЄС у середу також дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.