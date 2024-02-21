У Польщі уряд проведе перемовини з фермерами вперше за 30 років

Уряд Польщі проведе переговори з фермерами у понеділок, 26 лютого. Якщо вони відбудуться, то це буде прецедент, якого не було 30 років.﻿ Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За його словами, мета міністерства - домовитися з аграріями.

"Встановлення певної дорожньої карти, час для вирішення наступних проблем, тому що це не політична дія, це стратегічна дія, яка має втілитися в те, що таких проблем не буде через 2 місяці" , - сказав Колодзейчак.

Заступник міністра додав, що аграрії вкажуть своїх представників, які братимуть участь у переговорах з урядом. Міхал Колодзейчак сказав, що до кінця тижня вкаже місце, де відбудуться ці переговори. Він додав, що сьогодні буде говорити про це з міністром культури, щоб, за його словами, "місце мало відповідне значення для проблем".

Вимоги фермерів

Переговори тривають відучора, наразі міністерство збирає вимоги протестувальників. Офіційні переговори, швидше за все, почнуться, як зазначалось, в понеділок, - за день до запланованої масової акції протесту фермерів у Варшаві.

Фермери вимагають обмеження імпорту українських товарів до Польщі та відступу від деяких анонсованих інституціями ЄС змін у сільському господарстві.

За словами польської влади, з обох питань ведуться переговори на рівні ЄС, але в той же час Міністерство сільського господарства не виключає самостійного запровадження деяких рішень, зокрема обмеження імпорту українських товарів. Які продукти потраплять у цей список обмежень і на які ще дії очікують аграрії, планується обговорити на робочих зустрічах.

Діалог України та Польщі

Водночас сьогодні, як пише видання, запланована розмова міністра сільського господарства Польщі Чеслава Сєкерського з українським колегою Миколою Сольським.