Велика Британія першою запровадила санкції за смерть Навального

Велика Британія ввела санкції проти співробітників колонії "Полярний вовк", де помер російський опозиціонер Алексєй Навальний, повідомляє Європейська правда.

Британія наклала санкції на шістьох осіб, які очолюють виправну колонію, де помер Навальний. До осіб, які потрапили під санкції, буде застосовано заморожування активів і заборону на в’їзд.

Серед осіб, на яких поширюються санкції, – Вадим Калінін, начальник колонії "Полярний вовк", та п’ятеро його заступників.

Британія стала першою країною, яка запровадила санкції у відповідь на смерть Навального.

Британія також закликала негайно передати тіло Навального його родині та провести повне та прозоре розслідування його смерті.