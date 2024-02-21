Ігнат про перехід на F-16: Такого не робила жодна країна

Україна переходить на літаки F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі, і очікує на їх прибуття якомога швидше. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Укрінформ.

"Пілоти перенавчаються, інфраструктура адаптується, робляться якісь тимчасові укриття, злітно-посадкова смуга десь удосконалюється. Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, але літаки й так можуть злітати з того, що у нас є" , - зазначив Ігнат.

Він наголосив, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі. Водночас Ігнат додав, що "зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше".

Також він зауважив, що некоректно казати, що з прибуттям цих літаків відразу буде перемога у війні.

"Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, Росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово. Нам не дадуть зразу 40, 70 чи 120 літаків. До речі, нам не найновіші модифікації дають. Тому процес іде, льотчики вже літають, виконують польоти в небі. Поки що тривають польоти з інструкторами" , - розповів речник.

За словами Ігната, українські пілоти мають повністю освоїти техніку та самостійно керувати літаками, вивчивши тактичні прийоми, аби перш за все здійснювати польоти з перехоплення повітряних цілей.

"Це багатоцільовий літак, тому надалі треба відпрацьовувати завдання ударів і по наземних, і по надводних цілях. Тому наші пілоти роблять це в екстреному порядку, як я сказав – у пришвидшеному, тому що взагалі курс перепідготовки має тривати 2 роки. А ми робимо це значно швидше" , - пояснив речник.

Він додав, що існує чіткий план дій, відповідно до якого тривають навчання пілотів та інженерів.