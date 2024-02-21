Ігнат: Не варто розраховувати на зношення російської авіації
Російська Федерація має на озброєнні близько 1500 літаків, але Сили оборони постійно знищують російську авіатехніку. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Укрінформ.
"Літаки різні – є військово-транспортні, є стратегічна, винищувальна авіація, штурмова та інше. Те, що знищено на землі, теж береться до уваги. Пам’ятаєте, скільки гелікоптерів у Чорнобаївці накривалися одночасно? У Росії багато авіації.
Приблизно 1500 бойових літаків, які Росія має в складі по всій території, плюс є якісь застарілі на зберіганні. Гелікоптерів теж у них достатньо. Але, якщо навіть із 1500 знищено близько 300, то це серйозний відсоток. Ви щодня бачите знищення їхньої авіатехніки", - зазначив Ігнат.
Він також зауважив, що Росія щороку поставляє нові літаки, але їх не так багато, як експерти хваляться.
"Наприклад, минулого року було поставлено чотири літаки Су-30СМ, кілька Су-34. Це не так багато, як вони це пафосно заявляють. Але знищено нами, як бачите, теж чимало", - повідомив речник.
Відповідаючи на питання щодо зношеності авіапарку ворога, Ігнат відзначив, що на це не варто розраховувати, адже Росія має заводи, які можуть відновлювати і продовжувати ресурс старих літаків. Що стосується випадків, коли російські літаки "гублять" ракети і бомби ще на території РФ, то це може бути через «криворукість» пілотів чи якісь технічні фактори.