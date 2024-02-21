В МЗС Польщі прокоментували проросійський плакат на вчорашньому протесті фермерів

Міністерство закордонних справ Польщі стривожене проросійським плакатом, який був використаний одним з учасників протесту польських фермерів 20 лютого, та закликало протестувальників дистанціюватися від подібних осіб, оскільки це шкодить репутації країни. З такою заявою виступив речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє Європейська правда.

Йдеться про плакат фермера із закликом до Путіна "навести лад з Україною, Брюсселем та польською владою", поруч використали також прапор СРСР.

"путін зроби порядок із Україною й Брюсселем й з нашою владою"



Польський уряд повинен прокинутися, бо скоро все може обернутися вже проти самої Польщі. pic.twitter.com/juYTxPKTyd — Митець хаосу???????????????? (@redblackbody) February 20, 2024

"МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Владіміра Путіна і війну, яку він продовжує вести" , – заявили у відомстві.

Подібні вчинки шкодять репутації Польщі, яка серед перших почала допомагати Україні та прийняла українців, які рятувались від війни, а також дискредитує самих організаторів протестів, додали у МЗС.

"Ми переконані, що це спроба "захопити" протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів. Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати і вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цієї і подібних дій" , – заявив речник.

"Теперішнє становище польських фермерів – це результат агресії Володимира Путіна проти України і наслідків цього для глобальної економіки, а не те, що українці захищаються від агресії" , – наголосив він.

У додатковому коментарі, який цитує RMF24, Павел Вронський заявив, що інцидент є шокуючим і дискредитує протести.

"Ці дії не допомагають ні самим фермерам, ні вирішенню суперечки з Україною. Єдиний, хто виграє від цього – російський диктатор Владімір Путін" , – заявив речник.

Він додав, що не важливо, чи проросійські гасла з’явилися через реальних агентів Росії, чи через "корисних ідіотів".