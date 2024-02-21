Тарнавський: На Оріхівському напрямку росіяни атакують на швидкісних кавдроциклах

На Оріхівському напрямку російські загарбники намагаються атакувати на кавдроциклах для швидкого переміщення особового складу, але їх знищують, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Безуспішними атаки росіян були зокрема на Оріхівському напрямку. Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується".

За його словами, в операційній зоні угруповання військ "Таврія" за минулу добу росіяни завдали 54 авіаудари, вчинив 1151 артобстріл (в тому числі 2 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною), 103 удари дронами-камікадзе та 47 штурмових дій.

В цілому втрати росіян за минулу склали у живій силі 521 особу. В озброєнні та військовій техніці - 60 одиниць. Це 6 танків, 34 бойові бронемашини, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 12 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки. Зокрема, знищено й квадроцикл росіян.

Також Сили оборони знищили 2 склади боєприпасів ворога та ще 1 важливий об’єкт противника, який не називається. Крім того, нейтралізовано або знищено 233 БпЛА різних типів.

Нагадаємо:

За даними Генштабу ЗСУ, втрати росіян за минулу добу склали 1 130 осіб і сягнули в цілому 406 080 військових.