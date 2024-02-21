Фінляндія планує назавжди закрити два пункти пропуску з Росією

Прикордонна служба Фінляндії планує назавжди закрити тимчасові пункти пропуску Паріккала та Ліекса Інарі. Протягом декількох років через них не спостерігається рух, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Yle.

Як зазначає видання, у Лієксанському районі є два тимчасових пункти перетину кордону - Паріккала та Інарі. Вони використовувалися переважно для перевезення деревини.

Обидва пункти перетину кордону були тимчасово закриті протягом кількох років. У Паріккала рух було зупинено через санкції ЄС, а в Лієксанському Інарі - через припинення імпорту деревини.

Кількість пунктів перетину кордону з роками зменшилася

Тимчасові пункти перетину кордону на фінсько-російському кордоні неодноразово скорочувалися. На рубежі тисячоліть все ще діяло більше десяти тимчасових пунктів перетину кордону.

"Вони були створені для ввезення необробленої деревини з Росії до Фінляндії для промислового використання" , - розповідає заступник начальника департаменту прикордонної служби Марко Саарекс.

Муніципалітет Паріккала виступає проти

Місцева влада хоче, щоб прикордонний перехід залишився. Та сподіваються, що ймовірно в Паріккала буде відкрито міжнародний пункт перетину кордону.

На думку міста, закриття Інарі слід уникати через наявність деревної сировини. Місто вважає, що слід зберегти можливість розширення зони постачання деревини за межі східного кордону.

Довідка

Четвертий міжнародний пункт перетину кордону мав відкритися на південному сході Фінляндії у 2024 році. Однак вторгнення Росії в Україну поклало край мріям про інтернаціоналізацію пункту перетину кордону Паріккала.

Якщо буде вирішено закрити тимчасові пункти пропуску, то це буде зроблено протоколом між керівником Прикордонної служби та його російським колегою.

Закриття кордонів Фінляндії з Росією

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року Фінляндія вирішила закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Це було з напливом нелегальних мігрантів із боку РФ.

У середині грудня уряд Фінляндії відновив роботу двох КПП. Але через нову хвилю мігрантів кордон знову довелося закрити.

Варто зазначити, що прем'єр Фінляндії Петтері Орпо відкинув можливість відкриття кордону з Росією. За його словами, проблема з нелегальними мігрантами не вирішилася.

Нещодавно уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити термін закриття кордону з Росією ще на два місяці. Таким чином, прикордонні пункти залишаться закритими щонайменше до 14 квітня.