На Сумщині запроваджують додаткові обмеження у прикордонній зоні

В Сумській області запроваджують додаткові обмеження особливого режиму в межах 5-кілометрової зони від державного кордону, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) в Telegram.

Додаткові обмеження особливого режиму почнуть діяти з 26 лютого.

Відповідно до наказу, в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону, заборонено: