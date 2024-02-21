На Сумщині запроваджують додаткові обмеження у прикордонній зоні
В Сумській області запроваджують додаткові обмеження особливого режиму в межах 5-кілометрової зони від державного кордону, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) в Telegram.
Додаткові обмеження особливого режиму почнуть діяти з 26 лютого.
Відповідно до наказу, в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону, заборонено:
- вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням;
- проведення робіт не повʼязаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону.