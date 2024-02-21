Дніпропетровська ОДА: частина Кривого Рогу залишилася без тепла

Через проблеми з водо- та електропостачанням частина мешканців Кривого Рогу залишилася без тепла. Їм проведуть перерахунки за опалення, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Ворожі удари дають про себе знати. Без тепла – частина будинків Кривого Рогу. Аварійні бригади працюють цілодобово. Відновлюють мережі, аби якнайшвидше повернути послугу людям" , – повідомив він.

За словами очільника ОВА, причин, які спровокували збій, декілька. Перша – підрив Каховської ГЕС.

"Води для наповнення систем не було. Відтак, фахівці не мали змоги провести необхідні випробування" , – продовжив Лисак.

Друга – перебої з електрикою, які виникали після атак агресора. Вони провокували перепади струму й у теплосистемі.

Лисак додав, що містянам, чиї квартири були без опалення, проведуть перерахунок.