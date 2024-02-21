Зеленський подякував Повітряним силам за 7 збитих літаків за тиждень

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 лютого подякував Повітряним силам ЗСУ за 7 збитих російських бойових літаків за тиждень, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"Перше – хочу подякувати нашим Повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків – російських "сушок" – за тиждень. Я дякую вам, наші воїни, за влучність.

Одне з головних завдань цього року для нашої держави – якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів".

Також президент відмітив, що потрібно максимально прагматично робити все, щоб і Україна, і кожен із наших партнерів ставали сильнішими, щоб додавалися можливості захищатися від російського зла. Також пріоритет стосується відносин з Польщею.

"Я запропонував сьогодні нашим партнерам у Польщі заради спільних інтересів розв’язати наявні проблеми на кордоні. Наш уряд, усі наші інституції готові до зустрічей і діалогу. Я готовий приєднатися до цих зустрічей. Дуже важливо, щоб і Єврокомісія була в діалозі. Нам усім потрібен результат".

Зеленський повідомив, що Україна готує нові безпекові угоди з партнерами найближчими тижнями.