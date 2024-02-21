ЗМІ: Канада готова профінансувати поставки боєприпасів в Україну

Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє CBC News з посиланням на джерела в оборонному відомстві Канади.

Хоча деталі ще допрацьовуються, джерела відзначають, що уряд Канади може виділити до 30 мільйонів доларів (22 мільйони доларів США) на реалізацію плану, запропонованого на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президентом Чехії Петром Павелом.

Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижні відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава веде переговори з чехами.

"Я підписав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам ... швидше надати їх Україні, оскільки ми нарощуємо власне виробництво", – сказав Блер у понеділок.

Міністр зробив свою заяву після оголошення про те, що Канада надасть сотні безпілотників українським військовим.

Раніше у Мюнхені Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.