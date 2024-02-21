Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА на територію України

Російська армія увечері 21 лютого запустила кілька груп ударних БпЛА на територію України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

Зокрема військові станом на 21:32 попереджають про декілька груп БпЛА між Кіровоградською та Дніпропетровською областями, курс північний/північно-східний; БпЛА в П'ятихатському районі Дніпропетровської області, курс північно-східний; в Новосанжарському районі Полтавської області, курс північний (Полтава); на межі Харківської/Сумської/Полтавської областей, курс північно-західний та в районі Кам'янського водосховища, курс північний/північно-східний.

О 21:53 повітряні сили уточнили, що декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" в південному, центральному та північному районах Полтавської області, курсом на Сумщину.

Карта повітряних тривог станом на 21:53 виглядає так: