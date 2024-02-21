Подоляк прокоментував протести польських фермерів на кордоні з Україною
Польські фермери використовують медійну увагу до їх протестів на кордоні з Україною для того, щоб збільшити дотації для своїх бізнесів, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
За його словами, через Польщу транзитом проходить невеликий відсоток українського зерна.
"Блокада фермерів кордону з Україною - це не про конкуренцію зерна українського з польським. Це не про економіку. Це політична складова", - сказав Подоляк.
Блокада кордону
Нагадаємо, вчора, 20 лютого, польські фермери посилили блокаду кордону з Україною. Зокрема, вони перекрили не лише траси, а й залізницю.
Також фермери вкотре влаштували провокації - цього разу вони висипали українське зерно з потягу.
Уряд Польщі анонсував переговори з протестувальниками 26 лютого, щоб виправити ситуацію.