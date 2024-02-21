Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ставки верховного головнокомандувача начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, повідомляє Українська правда.

Про це говорить указ на сайті Офісу президента.

Також Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського.

Що передувало:

9 лютого Зеленський призначив керівником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича, за пропозицією головнокомандувача Олександра Сирського.

11 лютого президент призначив Олександра Павлюка очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.