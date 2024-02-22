Пентагон не розробив план підтримки переданої Україні техніки – інспекція США

Міноборони США не розробили план забезпечення довгострокового використання броньованих машин Bradleys, Strykers і Abrams та систем протиповітряної оборони PATRIOT, які надали Збройним силам України, повідомляє Українська правда.

Звіт Управління генерального інспектора Міністерства оборони США свідчить, що Пентагон не розробив та не впровадив план підтримки наданої Україні техніки на період її потенційного використання.

Без належних запасних частин, боєприпасів та технічного обслуговування, ЗСУ не зможуть підтримувати роботу цих систем озброєння.

Йдеться про техніку, яку надали з січня по вересень 2023 року.

"Хоча Міністерство оборони зараз працює над розробкою такого плану, відсутність попереднього передбачення в цьому питанні викликає занепокоєння, і це слід негайно виправити" , – сказав генеральний інспектор Міноборони США Роберт Сторч.

Перевірка також виявила, що США надали Україні "обмежені запасні частини, боєприпаси та технічне обслуговування" після передачі систем озброєння і не затвердили комплексний план підтримки техніки.

Відсутність такого планування ставить під загрозу здатність України ефективно використовувати надане обладнання, як і готовність Міністерства оборони США протистояти іншим загрозам національній безпеці у разі необхідності.