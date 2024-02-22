ISW: "Гауляйтер" Запорізької області визнав силову депортацію українців у РФ
Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну або "ображають" Росію і натякнув на те, що російські окупаційні війська страчують українських громадян без суду і слідства. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
В інтерв'ю, опублікованому 20 лютого, Балицький заявив, що російська окупаційна влада "вислала велику кількість сімей... які не підтримували "спеціальну військову операцію" або "ображали" Росію, зокрема російський прапор, гімн або [президента Росії Володимира Путіна]. "
Балицький виправдовував ці дії, які є воєнними злочинами, стверджуючи, що примусова депортація українських сімей була для їхнього ж блага, оскільки окупаційній владі довелося б "розбиратися" з ними у ще "жорсткіший" спосіб у майбутньому, або ж їх вбили б інші проросійські громадяни.
Він сказав, що окупаційна влада "дала [депортованим сім'ям] можливість виїхати", але декого депортувала силою, "давши їм пляшку води" на кордоні.
Він також заявив, що окупаційна влада була змушена прийняти деякі "надзвичайно жорсткі рішення, про які [він] не буде говорити" - можливий натяк на російські окупаційні війська, які проводять страти без суду і слідства над українськими громадянами.
Інститут вивчення війни неодноразово повідомляв, що Росія примусово депортує українських громадян, включно з дітьми, і продовжує вважати, що Росія намагається знищити українську мову, культуру, історію, етнічну приналежність та ідентичність, у тому числі за допомогою дій, які порушують Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Заяви Балицького про депортації українських громадян, які критикують російську окупацію, вказують на те, що російські депортаційні кампанії частково мають на меті русифікувати населення окупованої України за допомогою примусу і страху.
Готовність Балицького відкрито обговорювати і навіть захищати незаконне поводження російської окупаційної влади з українськими громадянами в інтерв'ю, що набуло розголосу, свідчить про те, наскільки російська влада підтримує і заохочує таку політику.
Ключові висновки ISW за 21 лютого
- Повідомляється, що відомий незалежний російський військовий блогер Андрій Морозов покінчив життя самогубством 21 лютого після того, як відмовився від наказу російського військового командування видалити його повідомлення про високу кількість втрат росіян навколо Авдіївки.
- Український чиновник спростував нещодавнє повідомлення New York Times (NYT) про те, що російські війська могли взяти в полон "сотні" українських солдатів під час відходу України з Авдіївки Донецької області.
- Начальник Генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов заявив, що російські війська захопили Авдіївку в "досить короткий термін".
- Український удар HIMARS по незахищеному російському полігону поблизу окупованої Волновахи Донецької області, ймовірно, завдав значних втрат, викликавши істерику у російської ультранаціоналістичної спільноти військових блогерів.
- Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну або "ображають" Росію, і, можливо, натякнув на страти українських громадян.
- Іранські джерела повідомили Reuters 21 лютого, що Іран надав Росії сотні балістичних ракет малої дальності (SRBM) на початку січня.
- Російська влада затримала в Єкатеринбурзі жінку з подвійним американсько-російським громадянством за підозрою в пожертві грошей на ЗСУ.
- Російські війська підтвердили наступ в районі Авдіївки, Донецька, Роботиного та Кринок.
- Повідомляється, що білоруські та казахські компанії допомагають Росії обійти міжнародні санкції, спрямовані на те, щоб позбавити російську оборонно-промислову базу (ОПБ) західних комплектуючих і машин.
- Російські окупаційні адміністрації продовжують підтримувати патронажні зв'язки з суб’єктами Російської Федерації.