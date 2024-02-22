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Курс валют НБУ на 22 лютого

Курс валют НБУ на 22 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 22 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 21 лютого досяг рівня 38.6237 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 18 коп. до 41.7213 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 48.7277 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 27 коп. до 43.8756 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 6 коп. до 9.6704 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.623 700 +0.1481
EUR Євро 41.721 300 +0.1792
GBP Фунт стерлінгів 48.727 700 +0.2523
CHF Швейцарський франк 43.875 600 +0.2747
PLN Польський злотий 9.670 400 +0.0601

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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