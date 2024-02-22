Курс валют НБУ на 22 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 22 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 21 лютого досяг рівня 38.6237 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 18 коп. до 41.7213 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 48.7277 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 27 коп. до 43.8756 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 6 коп. до 9.6704 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.623 700 EUR Євро 41.721 300 GBP Фунт стерлінгів 48.727 700 CHF Швейцарський франк 43.875 600 PLN Польський злотий 9.670 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.