Курс валют НБУ на 22 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 22 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 21 лютого досяг рівня 38.6237 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 18 коп. до 41.7213 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 48.7277 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 27 коп. до 43.8756 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 6 коп. до 9.6704 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.623 700
|EUR
|Євро
|41.721 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.727 700
|CHF
|Швейцарський франк
|43.875 600
|PLN
|Польський злотий
|9.670 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.