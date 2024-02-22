У Держдепі США не вважають, що Росія здобула перевагу у війні з Україною

Офіційний Вашингтон не вважає, що російський диктатор Путін здобув перевагу в війні проти України на тлі захоплення Авдіївки, а також неспроможності Конгресу ухвалити масштабний пакет допомоги для українців. Це підкреслив у розмові з журналістами в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Ми не вважаємо так зовсім" , - зауважив представник Держдепу у відповідь на запитання, чи вважає адміністрація США, що Росія тепер має перевагу.

Міллер погодився, що Росія в останні дні змогла захопити Авдіївку. Однак, за його словами, це сталося через те, що Україна "не змогла належним чином забезпечити озброєнням свої війська" здебільшого через відмову Конгресу продовжувати підтримку України в її боротьбі проти агресора.

"Але ми також бачимо, як Україна має значні успіхи на полі бою, особливо в Чорному морі, де вони відтіснили російський флот, відкрили новий судноплавний коридор, який дозволив їм експортувати не лише пшеницю та інші зернові, але також промислові товари через Чорне море" , - зауважив Міллер.

Він нагадав, що це було неможливо для України в перші дні повномасштабного вторгнення, коли Росія заблокувала українські порти.