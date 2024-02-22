РФ за добу втратила понад 1100 військових, 41 артсистему та 5 РСЗВ – Генштаб

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1160 своїх військових, 41 артилерійську систему, 5 реактивних систем залпового вогню, 36 безпілотників, 2 засоби ППО, літак та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ за майже два роки війни, з 24.02.22 по 22.02.24, орієнтовно склали: