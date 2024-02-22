РФ за добу втратила понад 1100 військових, 41 артсистему та 5 РСЗВ – Генштаб
Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1160 своїх військових, 41 артилерійську систему, 5 реактивних систем залпового вогню, 36 безпілотників, 2 засоби ППО, літак та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ за майже два роки війни, з 24.02.22 по 22.02.24, орієнтовно склали:
- особового складу – близько 407240 (+1160) осіб,
- танків – 6523 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 12373 (+35) од,
- артилерійських систем – 9867 (+41) од,
- РСЗВ – 997 (+5) од,
- засобів ППО – 680 (+2) од,
- літаків – 339 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
- крилатих ракет – 1903 (+0),
- кораблів/катерів – 25 (+0) од,
- підводних човнів– 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63) од,
- спеціальної техніки – 1566 (+8)