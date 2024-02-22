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РФ за добу втратила понад 1100 військових, 41 артсистему та 5 РСЗВ – Генштаб

РФ за добу втратила понад 1100 військових, 41 артсистему та 5 РСЗВ – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1160 своїх військових, 41 артилерійську систему, 5 реактивних систем залпового вогню, 36 безпілотників, 2 засоби ППО, літак та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ за майже два роки війни, з 24.02.22 по 22.02.24, орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 407240 (+1160) осіб,
  • танків – 6523 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 12373 (+35) од,
  • артилерійських систем – 9867 (+41) од,
  • РСЗВ – 997 (+5) од,
  • засобів ППО – 680 (+2) од,
  • літаків – 339 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
  • крилатих ракет – 1903 (+0),
  • кораблів/катерів – 25 (+0) од,
  • підводних човнів– 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63) од,
  • спеціальної техніки – 1566 (+8)

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