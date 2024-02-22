Байден назвав Путіна "сучим сином" і розкритикував Трампа

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Владіміра Путіна "схибленим сучим сином" під час заходу зі збору коштів у середу в Сан-Франциско, повідомляє Європейська правда.

"У нас є схиблений сучий син, цей чолов’яга, Путін, інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства – це клімат", – сказав Байден, звертаючись до присутніх на благодійному вечорі.

Байден також розкритикував коментарі колишнього президента Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського опозиціонера і критика Кремля Алексєя Навального. Президент перефразував коментарі свого попередника, а потім сказав присутнім, що "якби я стояв тут 10-15 років тому і говорив усе це, ви б усі вважали, що я повинен бути ув'язнений".

"Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, чорт забирай, це береться", – сказав Байден, за словами журналістів, присутніх у залі.

На відміну від Байдена та інших західних лідерів, Трамп, лідер республіканців на президентських виборах 2024 року, досі не засудив Росію або Путіна за смерть Навального.