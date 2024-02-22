У Дуди підтримали ідею Зеленського щодо зустрічі на кордоні

Державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера підтримав ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Єврокомісії для розв’язання кризи на кордоні, повідомляє Європейська правда.

"Президент виступає за те, щоб цей діалог (переговори з фермерами та українською стороною – ред.) відбувся. Це єдиний спосіб вирішити цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. (...) Наші фермери борються за засоби до існування. Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація є фатальною з обох сторін, з цієї точки зору, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити" , – сказав Дера.

"Немає іншого шляху, ніж переговори, діалог і рішення, пов'язані з Європейським Союзом. Я хотів би нагадати, що фермери по всій Європі сьогодні протестують проти того, що відбувається з сільським господарством в Європейському Союзі" , – додав він.

Дера передав, що Дуда "підтримує" зустріч між двома урядами.

"Президент робить все в цьому дусі, щоб підтримати і допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільськогосподарською продукцією, є наслідком війни" , – сказав він.