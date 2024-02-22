Президент дозволив іноземцям служити в Нацгвардії – указ

Президент Володимир Зеленський підписав 21 лютого указ, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України, повідомляє Українська правда.

"Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України" , – йдеться в тексті указу.

Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.

Щоб вступити до Нацгвардії, потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або безпосередньо до військової частини, в якій іноземці хочуть проходити військову службу за контрактом.

Жінки з-поміж іноземців можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за наявності вакантних військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

Перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, визначається Міністерством внутрішніх справ.

Після медогляду потрібно здати нормативи з фізпідготовки. Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний строк два місяці.

Контракти з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу, будуть укладатися строком на 3 роки, а з сержантським і старшинським складом – строком від 3 до 5 років.