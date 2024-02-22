Китайські НПЗ скуповують російську нафту на тлі відмови Індії – Bloomberg

Нафтопереробні підприємства Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, беруть дедалі більші обсяги сирої нафти з Далекого Сходу Росії, якої в основному уникають їхні колеги в Індії через занепокоєння санкціями.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

За даними аналітичної компанії Kpler, цього місяця здебільшого приватні переробники брали в середньому 168 тис. барелів на день, що втричі перевищує січневі темпи та набагато випереджає показник у 53 тис. барелів у 2023 році. Тим часом обсяг поставок з Індії склав близько 119 тис. барелів на день цього місяця після зупинки в січні та грудні, але знизився порівняно зі 140 тис. барелів минулого року.

Китайські нафтопереробники купили партію бренду Sokol із лютневою поставкою зі знижкою близько 50 центів за барель щодо еталона ICE Brent, за словами трейдерів, які беруть участь у ринку. Вони стверджують, що цей сорт зараз викликає певний інтерес з огляду на його дисконт порівняно з ESPO, який зазвичай є більш популярним вибором.

Відображенням перебоїв з поставками до Індії є те, що близько 15 мільйонів барелів Sokol, призначених для поставки в цю країну, наразі перебувають на танкерах, які простоюють біля берегів Малайзії та Південної Кореї.

Нагадаємо, в Росії виникли труднощі з продажем ключового тихоокеанського сорту нафти Sokol до Індії, що може призвести до подальшого скорочення експорту на наступному тижні.